Inspectoría de la PNP inicia investigación administrativa contra agentes por caso Lizeth Marzano

El arribo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) al Parque Alfonso Ugarte, horas después de que Adrián Villar embistiera a Lizeth Marzano, se ha convertido en el elemento que mayor suspicacia ha generado en las últimas horas.

En ese sentido, la Disposición N.º 13 del Ministerio Público ordenó que el brigadier involucrado en el procedimiento rinda su declaración este viernes 27 de febrero. Este testimonio será clave para esclarecer los hechos del fatal accidente que dejó a una familia en vilo tras la muerte de la deportista que estaba próxima a representar al país en competencias internacionales.

HABÍA SOSPECHA

La demora en obtener resultados inmediatos, pese a existir indicios previos, resulta difícil de comprender para los familiares y la opinión pública. Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía, fue enfático al señalar que su institución ha dado voz a los efectivos mencionados en este caso: Jhon Matencio y José Servan, de la Comisaría de Orrantia.

Asimismo, el suboficial Matencio consignó en una ocurrencia policial que el propio brigadier informó sobre la presencia de un grupo de personas en la calle Eucaliptos; sin embargo, la llegada de los efectivos se registró dos horas después, lo que incrementó las dudas sobre la actuación policial.

INSPECTORÍA INICIA PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

La Inspectoría General de la Policía inició una investigación administrativa disciplinaria al existir antecedentes que podrían guardar relación con el caso. Según se informó, en 2024, tras un conflicto familiar, un fiscal habría agredido a un agente policial dentro de la Comisaría de Lince. Además, la fiscal que intervino en ese proceso fue la misma que ordenó la liberación de Villar.