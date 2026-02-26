Caso Lizeth Marzano: Arriola declara sobre los dos policías que acudieron a vivienda vinculada a Adrián Villar

La muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano Noguera, ocurrida el pasado 17 de febrero en la zona de El Golf, en San Isidro, sigue generando cuestionamientos sobre la actuación policial. La defensa de la familia de la víctima identificó a los efectivos que acudieron horas después a la vivienda de la entonces pareja de Adrián Villar, presunto responsable del atropello. Se trata de los policías John Atencio Arteaga y José Cerván. El hecho motivó la apertura de una investigación interna por un presunto accionar irregular.

En entrevista en vivo con 24 Horas Mediodía, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, se pronunció sobre el caso y confirmó que se ha dispuesto una indagación minuciosa. Precisó que se revisará el accionar de todos los involucrados, minuto a minuto, para esclarecer responsabilidades. Además, recordó que la División de Investigación de Accidentes de Tránsito era la unidad especializada encargada de realizar las diligencias correspondientes. La investigación busca determinar si hubo omisiones durante el periodo de flagrancia.

“NO HABRÁ IMPUNIDAD”, AFIRMA LA PNP

Arriola condenó los delitos imputados a Adrián Villar, entre ellos homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Asimismo, enfatizó que no se concretó la detención cuando correspondía, pese a tratarse de una situación de flagrancia. En ese sentido, anunció “mano dura” contra los efectivos que resulten responsables. También señaló que se están analizando registros en video y otros elementos clave del caso.

El alto mando policial aseguró que no se permitirá ningún tipo de encubrimiento y que se aplicarán sanciones severas de comprobarse irregularidades. Añadió que espera que se haga justicia y que los responsables enfrenten el peso de la ley. Incluso, indicó que se comunicó con un familiar de la víctima para reiterar el compromiso institucional. La investigación continúa mientras la familia de la deportista exige respuestas claras y oportunas.