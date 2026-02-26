Lima Norte: 17 mafias intentan tomar control de zonas dominadas por “El Monstruo”

La ola de criminalidad continúa en aumento en el país. Cada día se registran nuevos ataques en la capital, especialmente en Lima Norte, tanto en las calles como en el transporte público y en establecimientos comerciales, generando temor entre los ciudadanos.

Pese a la captura de alias “El Monstruo”, la delincuencia no se ha detenido y continúa cobrando nuevas víctimas en las calles. Ante este escenario, diversas bandas criminales han iniciado una guerra interna en varios distritos para disputar el control del cobro de cupos y las extorsiones.

Estas bandas criminales han desatado una gresca por adueñarse de las zonas que lideraba “El monstruo”, haciendo así que la ola de asesinatos se destape, poniendo en jaque a los ciudadanos de Lima Norte. Incluso utilizando a menores de edad a quienes les pagan 300 a 400 soles por asesinato.

DOMINIO DE BANDAS CRIMINALES

Muchos de los sicarios que operaban las bandas criminales de “El Monstruo” se están injertando en pequeñas bandas que ahora reclaman el dominio de zonas. “(...) Eso se ha distribuido en pequeñas bandas que ya han aprendido la mecánica de la organización y lógicamente se están dedicando a la extorsión”, indicó un especialista.

Estas pequeñas organizaciones criminales atemorizan a la población mediante mensajes escritos en los que anuncian el cambio de control territorial y señalan a quiénes deberán pagar los cupos. Además, algunas de ellas se presentan de manera violenta, generando terror con disparos al aire.

BANDAS CRIMINALES POR DISTRITO

Estas bandas criminales mantienen sometidos por el terror a varios distritos, cuyos vecinos aseguran no sentir el respaldo de las autoridades en materia de seguridad. A continuación, se presenta la lista de las organizaciones delictivas que operan y dominan zonas de Lima Norte.

Independencia: Los Chukys

Comas: Los Injertos de Cono Norte, La Banda de JJ, Remanentes del Jorobado, Los Chimbotanos y La Banda del Timothy.

Carabayllo: Los Malditos de Carabayllo y Los Elegantes de Trapiche

Puente Piedra: Los Orientales, Los Hijos de Dios, Los Zetas

San Martín de Porres: Los Zetas, La Banda de Pelao Jean y La Banda de la Santa

Los Olivos: La Banda de la Santa y Los Descendientes de Loco Aroni

San Juan de Lurigancho: Dominan las organizaciones criminales de alias “El Colocho”, “Pato” y “Chileno”

Estas bandas criminales han desatado terror en los diferentes distritos, matando sin compasión a quienes no cumplan con sus amenazas. “No esperemos ir a recoger al muerto y capturar a los autores; hay que evitar la muerte. Si es loable que se identifique quiénes han sido y que los agarren, pero no hay que llegar a esos extremos”, finalizó el especialista.