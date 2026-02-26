Transportistas marcharán el 5 de marzo contra la inseguridad

Gremios de transportistas anunciaron que el próximo 5 de marzo realizarán una marcha pacífica en protesta por la creciente delincuencia. La movilización busca exigir al gobierno interino de José María Balcázar medidas urgentes que garanticen la seguridad del sector. Según informaron en un enlace en vivo con 24 Horas, la decisión fue tomada tras los recientes ataques a conductores. La concentración inicial será en los exteriores del Congreso de la República.

De acuerdo con los dirigentes, más de 8 mil transportistas de Lima Norte, Lima Este y otros puntos de la capital participarán en la jornada. Señalan que la inseguridad ciudadana continúa cobrando vidas en el rubro. Solo esta semana, un conductor que llevaba apenas tres días trabajando fue baleado y asesinado. En San Martín de Porres, otro chofer perdió la vida en un ataque similar.

GREMIOS EXIGEN RESULTADOS CONCRETOS

Walter Carrera, dirigente de Asotrani, cuestionó la falta de resultados en materia de seguridad durante la gestión anterior. “Le dimos el beneficio de la duda al gobierno del expresidente Jerí, que prometió corredores seguros y estados de emergencia, pero las cifras reflejan más asesinatos”, sostuvo. Agregó que, tras el reciente crimen de un colega en Ventanilla, se acordó salir a las calles. La protesta incluirá a conductores, cobradores y familiares.

Los gremios también demandan que se reactive y publique oficialmente el plan nacional de seguridad que quedó pendiente. Esperan que la actual administración adopte acciones inmediatas y no postergue soluciones ante la crisis. Aunque aún no se ha definido el recorrido de la movilización, confirmaron que el punto de encuentro será el Congreso. La medida busca llamar la atención de las autoridades frente a la ola de violencia que afecta al transporte público.