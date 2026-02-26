Adolescente fallece en hospedaje del Callao y amigo es retenido

Un menor de 17 años falleció tras recibir un impacto de bala dentro de un hotel en el Callao, en un caso que se encuentra bajo investigación policial. El hecho fue descubierto la mañana del lunes, cuando personal de limpieza encontró el cuerpo ensangrentado en la habitación 401. De acuerdo con el registro del hospedaje, ambos adolescentes habrían ingresado utilizando una identidad falsa, lo que inicialmente dificultó la identificación de la víctima.

El joven fue trasladado al hospital Negreiros, donde se confirmó su fallecimiento. El informe pericial preliminar señala que la causa de muerte fue un disparo en la cabeza. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y determinar responsabilidades.

"Ruleta rusa"

Las cámaras de seguridad del establecimiento permitieron identificar al acompañante del menor, quien fue ubicado posteriormente en el distrito de Ventanilla. Durante su entrevista con las autoridades, el adolescente señaló que el disparo se habría producido en el contexto de un presunto juego con el arma de fuego, versión que forma parte de la investigación en curso.

El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial del Callao, indicó que la Policía analiza todas las hipótesis y que la versión brindada será contrastada con las pruebas recopiladas. Asimismo, señaló que el arma involucrada no fue hallada en el lugar y que se realizan diligencias para ubicarla.

Antecedentes y proceso en desarrollo

Las autoridades informaron que el adolescente retenido presenta referencias policiales por hechos anteriores, las cuales también serán evaluadas en el marco de la investigación. El menor permanecerá bajo custodia mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, que buscan esclarecer lo ocurrido en el interior del hotel y determinar si se trató de un accidente o de un hecho con responsabilidad penal.