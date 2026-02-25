Alerta en Carretera Central por activación de quebradas en Chosica

La activación de dos quebradas encendió la alerta la noche de este martes en Lurigancho-Chosica, luego de las intensas lluvias registradas durante la tarde en las zonas altas. Los deslizamientos se reportaron en los sectores de Chacrasana y Mariscal Castilla, a la altura del kilómetro 27.8 de la Carretera Central, afectando el principal corredor vial que conecta Lima con el centro del país.

El descenso de agua y lodo formó una especie de riachuelos que invadieron parte de la Carretera Central, dificultando el tránsito vehicular y peatonal en la zona. Conductores avanzan con precaución mientras que algunos vecinos intentan retirar el material acumulado para evitar mayores afectaciones.

Los residentes de ambos sectores expresaron su preocupación ante la posibilidad de que las precipitaciones continúen y el caudal aumente en las próximas horas. Señalaron que cada temporada de lluvias revive el temor a huaicos que puedan interrumpir completamente el tránsito o poner en riesgo sus viviendas.

AUMENTO DE CAUDAL

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que el caudal del río Rímac se incrementó debido a las lluvias registradas en la zona de Santa Eulalia. Asimismo, precisó que las precipitaciones en Huarochirí, Chaclacayo y Chosica han generado el aumento del flujo de agua, lo que mantiene en vigilancia permanente a las autoridades ante posibles emergencias adicionales.