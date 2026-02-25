Iquitos: ¿Qué esperan los ciudadanos del próximo presidente del Perú?

A poco más de una hora y cuarenta minutos de vuelo directo desde Lima se encuentra Iquitos, capital de la provincia de Maynas, en el departamento de Loreto, considerada la ciudad más grande de la Amazonía peruana. En esta región, más de 770 mil electores hábiles participarán en la elección del próximo presidente de la República y de sus representantes ante el Congreso.

En las calles de la ciudad, los ciudadanos expresan sus expectativas respecto al perfil que debería tener el próximo jefe de Estado. La demanda más recurrente apunta a la integridad. “Lo único que uno quiere del nuevo presidente es que no sea corrupto”, manifestó un vecino. En la misma línea, otros destacaron la necesidad de transparencia y capacidad de gobernabilidad. “Que sea una persona sincera, transparente, junto con su Parlamento, para que pueda gobernar”, señaló otra ciudadana.

SEGURIDAD CIUDADANA

La seguridad ciudadana también figura entre las principales preocupaciones. “Lo que uno quiere como ciudadano es seguridad ciudadana, que no haya delincuencia y que haya transparencia”, afirmó un entrevistado. Varios loretanos advirtieron que la inseguridad ya no es un problema exclusivo de la capital. “La seguridad aquí es igual que en Lima. No podemos salir en la noche por la delincuencia. Hay asaltos semanales, mototaxistas involucrados. También hay extorsión aquí”, indicó un residente.

En el plano económico, los pobladores demandan medidas orientadas a la generación de empleo y la reducción del costo de vida. “La mejora de la economía, que haya trabajo”, resumió un ciudadano. Asimismo, insistieron en la necesidad de fortalecer la conectividad terrestre para abaratar productos básicos. “La vía de acceso a la costa. Aquí todos los productos son caros. ¿Cuánto cuesta un balón de gas? 75 soles”, cuestionó otro vecino.

La descentralización aparece como una exigencia transversal. “La región Loreto necesita salir por carretera, no solo por vía aérea o acuática. No tenemos muchas salidas. Eso es lo que esperamos como loretanos”, expresó una ciudadana, al remarcar la histórica demanda de infraestructura vial.