Ola de calor golpea Lima: sensación térmica supera los 36 °C en varios distritos

El intenso verano no da tregua en Lima. Entre sombrillas, gorros de ala ancha y helados, los ciudadanos intentan sobrellevar jornadas que muchos califican de “espantosas” y “fuertes”. En distritos alejados del litoral, la sensación térmica ya superó los 30 °C, mientras que en Jesús María se han registrado hasta 34 °C, evidenciando la magnitud de la actual ola de calor.

El panorama es similar en otros puntos de la capital: en San Borja la sensación térmica alcanzó los 36 °C, en La Molina llegó a 35 °C y en Carabayllo se reportaron 34 °C. Vecinos aseguran que el calor se percibe más intenso que en días anteriores, aunque algunos evitan usar aire acondicionado por problemas respiratorios y optan por ventiladores o simplemente “aguantarse”.

La situación es aún más difícil en zonas vulnerables. En la olla común “Vecinos Unidos” de Ticlio Chico, en Villa María del Triunfo, el calor se siente con mayor crudeza dentro de un módulo prefabricado con techo de calamina. Allí, madres de familia cocinan para 15 hogares pese a las altas temperaturas. “La calamina quema”, comentan, mientras buscan apoyo para mejorar la infraestructura y hacer más llevaderas las condiciones.

CALENTAMIENTO DEL MAR

El meteorólogo Jonathan Cárdenas explicó que el intenso calor se debe a varios factores, entre ellos el incremento de la temperatura del mar frente a la costa y la disminución de la nubosidad, lo que permite mayor incidencia de radiación solar. Añadió que la alta humedad característica de Lima incrementa la sensación de bochorno. No obstante, adelantó que hacia la segunda mitad de marzo las temperaturas podrían descender por debajo de los 30 °C.