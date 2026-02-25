Caso Lizeth Marzano: habla familia que se reunió con Adrián Villar tras accidente

El caso por la muerte de Lizeth Marzano Noguera continúa generando repercusión pública. A una semana del atropello ocurrido en el distrito de San Isidro, nuevas imágenes difundidas y recientes declaraciones han mantenido la atención sobre las personas vinculadas a la investigación.

INFLUENCER SE PRONUNCIA

En ese contexto, la influencer Francesca Montenegro se pronunció por primera vez ante la prensa tras la difusión de fotografías en las que aparece junto a Adrián Villar. La joven acudió la mañana del miércoles 25 de febrero a la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro. Según precisó, no fue citada por las autoridades, pero decidió presentarse de manera voluntaria.

Durante sus declaraciones, Montenegro expresó su solidaridad con los familiares de la deportista fallecida y aseguró que no estuvo presente en los hechos materia de investigación. Asimismo, señaló que, al conocer lo ocurrido, pidió a Villar que se pusiera a disposición de la justicia.

“Comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. Desde el primer momento en que me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, exigí que se entregue y que esté claro con la justicia”, manifestó. La influencer también afirmó que no participó en las decisiones adoptadas por Villar tras el accidente y remarcó que su familia no mantiene ningún tipo de asesoría legal hacia el investigado.

Por su parte, Rubén Montenegro, padre de la joven, se pronunció luego de acudir junto a su esposa e hija a la comisaría de Orrantía, en San Isidro. El progenitor indicó que su presencia en la dependencia policial tuvo como objetivo deslindar cualquier tipo de responsabilidad y aclarar versiones difundidas en los últimos días.

“Esté en donde debe estar, en prisión. Que le caiga todo el peso de la ley a quien le corresponda por el delito que haya cometido”, declaró al referirse a la situación de Adrián Villar. El abogado negó además que exista vínculo legal alguno con el investigado. “Nosotros no somos abogados del señor Villar. No hemos sido sus abogados en ningún momento”, enfatizó.