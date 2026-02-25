Romy Chang sobre caso Lizeth Marzano: “Encubrimiento es dificultar la acción de la justicia”

En entrevista con 24 Horas Mediodía, la abogada penalista Romy Chang se pronunció sobre las recientes imágenes difundidas en el caso de Lizeth Marzano, campeona de buceo que falleció tras ser atropellada por Adrián Villar. La especialista explicó que, de confirmarse la participación de terceros en la presunta alteración u ocultamiento de información, podría configurarse el delito de encubrimiento.

Chang precisó que el encubrimiento implica dificultar la acción de la justicia y está penado con hasta cuatro años de prisión, dependiendo de las circunstancias. En ese contexto, señaló que la supuesta implicancia de la pareja del padre del investigado deberá ser evaluada con rigurosidad por las autoridades para determinar si existió responsabilidad penal.

Respecto al papel de los policías que habrían identificado a Adrián Villar horas después del accidente, la abogada indicó que, de comprobarse supuestas irregularidades, podría tratarse de un caso de omisión de funciones. No obstante, aclaró que este extremo aún forma parte de la investigación y deberá ser determinado con base en pruebas.

¿QUÉ PASARÁ CON VILLAR?

En cuanto al principal implicado, Chang sostuvo que afrontaría al menos dos delitos: homicidio doloso y fuga del lugar del accidente de tránsito. Finalmente, remarcó que todos estos nuevos elementos que ahora son de conocimiento público deberán ser incorporados por el Ministerio Público en la investigación para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.