Terror en el Callao: hombre es asesinado a balazos delante de su esposa y nieto

Un nuevo hecho de violencia sacudió al Callao. Un hombre fue asesinado a balazos por dos desconocidos cuando se encontraba junto a su esposa y su nieto de apenas siete meses de nacido, en las inmediaciones del mercado La Perla.

La víctima fue identificada como Luis Eulogio Palomino, de 39 años, quien se dedicaba a la venta de caramelos. De acuerdo con el testimonio de su pareja, ambos caminaban con el coche del bebé cuando ocurrió el ataque.

“Estábamos caminando con el coche del bebé. Pensé que el hombre iba a comprar helados, pero lo mató”, relató la mujer entre lágrimas, al recordar los dramáticos instantes del crimen. Durante el atentado, la esposa de Palomino también resultó herida por un proyectil que impactó en el tobillo.

PIDEN JUSTICIA

Familiares de la víctima exigin a las autoridades una pronta investigación que permita identificar y capturar a los responsables. Asimismo, solicitaron apoyo económico para poder cubrir los gastos del sepelio.