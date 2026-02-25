Panamericana Sur: marchan exigiendo justicia para chofer asesinado en Lurín

Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Ángelo Pacheco marcharon por la antigua Panamericana Sur para exigir justicia tras el asesinato del joven conductor de 25 años, atacado a balazos mientras cubría su ruta en el distrito de Lurín. Entre lágrimas, su hermana pidió a las autoridades actuar con celeridad para dar con el paradero de los responsables.

El crimen ocurrió a la altura del puente peatonal Llanavilla, en el kilómetro 23 de la Panamericana Sur. Según informó la Policía Nacional del Perú, el conductor de la empresa de transporte Servicios Guadulfo Silva Carvajal, conocida como ‘San Bartolo’, fue interceptado por un sujeto armado cuando se encontraba dejando pasajeros en un paradero.

Testigos señalaron que el atacante se acercó por el lado del chofer y disparó en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga en una motocicleta. Gravemente herido, Pacheco Matencio fue trasladado de emergencia a una clínica cercana; sin embargo, no resistió y los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

INVESTIGAN CRIMEN

Hasta la zona llegó el director de Investigación Criminal de la Policía, el general PNP Víctor Revoredo, quien evitó brindar declaraciones a la prensa. No obstante, aseguró que ya se ejecutan acciones operativas y coordinaciones para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta al sector transporte.