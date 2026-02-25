Miraflores propone expulsión de extranjeros implicados en delitos

Ante la creciente ola de criminalidad en nuestro país, la municipalidad de Miraflores ha impulsado una medida que busca revertir la situación migratoria de un ciudadano que incumpla la ley; esta medida fue propuesta por su alcalde Carlos Canales.

Esto a raíz de la recaptura de dos ciudadanos colombianos por hurto de celulares en el distrito, situación que para la municipalidad no se debería repetir, ya que ponen en riesgo la integridad de ciudadanos como visitantes.

Aunque esta medida ha generado polémica por la forma en que se pretende implementar, especialistas señalan que no sería viable, ya que ningún municipio tiene la facultad legal para expulsar a un ciudadano.

POR ACCIONAR REPETITIVO

Una de las principales razones para impulsar esta medida, según indicó el vocero de la Municipalidad de Miraflores, es el accionar reiterado de personas involucradas en hechos delictivos. “Dos semanas después, la policía vuelve a hacer una intervención gracias a la alerta de unos vecinos y se dan con la sorpresa de que eran las mismas caras que habían detenido hace dos semanas”, indicó

Esta propuesta surgió en el último comité distrital de seguridad ciudadana, el cual permite a la municipalidad denunciar a estos delincuentes para que se evalúe su estatus migratorio. “(...) para que se les abra un proceso administrativo y puedan cambiar su estatus migratorio de regular a irregular o posiblemente ser expulsados”, argumentó.

PROPUESTA POCO VIABLE

Según lo dicho por Ricardo Valdés, exministro del Interior, esta propuesta sería muy poco viable, ya que ningún municipio puede darse la potestad de expulsar a un ciudadano. “En ningún caso le corresponde a ningún alcalde el procedimiento de expulsión; cualquier alcalde de cualquier municipio sí puede colaborar, proporcionar facilidades para que se produzca la expulsión”, declaró.

Por otro lado, la deportación podría ser aplicada en caso de que el ciudadano extranjero presente una condición migratoria irregular. “Como parte de la estructura de seguridad del distrito, pero es el Poder Judicial en principio a quien le corresponde la expulsión en caso de flagrancia”, finalizó Valdés.