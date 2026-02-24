Deslizamientos afectan un tramo de la Carretera Central en Chosica

Una intensa lluvia registrada la tarde de este jueves en Chosica generó la activación de la quebrada Chacrasana, situación que encendió la alerta entre los vecinos de la zona ante el riesgo de deslizamientos.

Frente a este escenario, los pobladores optaron por colocar costales con arena como medida preventiva, con el objetivo de evitar que el lodo y el agua ingresen a sus viviendas. Los residentes advirtieron que este evento podría ser solo el inicio, debido a la presencia de varias quebradas en el sector que podrían activarse si continúan las precipitaciones.

CARRETERA CENTRAL AFECTADA

Los deslizamientos también ocasionaron afectaciones en un tramo de la ruta Lima–Chosica. Según se informó, el tránsito vehicular quedó bloqueado a la altura del puente Los Ángeles, en dirección hacia La Cantuta, generando dificultades para conductores y pasajeros que se desplazaban por la Carretera Central.