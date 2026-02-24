Caso Lizeth Marzano: revelan nuevos videos que contradice versión de Adrián Villar y periodista Linares

El caso de la medallista peruana de buceo Lizeth Marzano podría dar un giro inesperado tras la difusión de nuevas imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Adrián Villar horas después de haber atropellado a la deportista en el distrito limeño de de San Isidro.

Las grabaciones revelan que Villar se encontraba junto a su padre, la periodista Marisel Linares y otras tres personas más, a pocas cuadras del lugar del accidente. Las imágenes, captadas alrededor de las 3:40 de la madrugada en el parque Ugarte, podrían revertir la reciente decisión judicial que dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra el joven, quien inicialmente no fue detenido en flagrancia tras el atropello.

De acuerdo con la defensa de Villar, el investigado habría sufrido un shock traumático luego del accidente y por ello fue trasladado a una clínica para ser internado y someterse a los exámenes correspondientes. Sin embargo, el nuevo material audiovisual contradice esa versión y abre la posibilidad de que la Fiscalía solicite prisión preventiva, medida que ya se encuentra en trámite.

La fiscal provincial Janeth Roger Rodríguez, quien en un primer momento descartó pedir prisión preventiva al considerar que no hubo detención en flagrancia y atribuyó responsabilidad a la Policía Nacional del Perú por no intervenir oportunamente, ha señalado que, tras la aparición de nuevas hipótesis e imágenes, el Ministerio Público formalizó el pedido de prisión preventiva, quedando ahora la decisión en manos del Poder Judicial.

¿PODRÍAN ENFRENTAR CARGOS LAS PERSONAS QUE ESTUVIERON CON VILLAR?

La presencia de terceros en el lugar ha generado interrogantes sobre una eventual responsabilidad penal. En ese contexto, la abogada penalista Romy Chang explicó que, en el caso de la periodista Marisel Linares, debido a la estrecha vinculación con el investigado, no configuraría el delito de encubrimiento; sin embargo, podría existir responsabilidad civil solidaria en caso el Poder Judicial determine el pago de una reparación por los daños ocasionados.