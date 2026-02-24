San Juan de Lurigancho: asaltan a clientes mientras se relajaban en un spa

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal irrumpieron en un local de belleza en San Juan de Lurigancho (SJL), donde amenazaron con armas de fuego a las trabajadoras y a los clientes.

Los sujetos intimidaron a las personas presentes y se apoderaron de sus pertenencias, dinero en efectivo y de las ganancias del día, para luego huir con rumbo desconocido.

En declaraciones durante un enlace en vivo con 24 Horas Mediodía, un testigo —cuya identidad se mantiene en reserva— señaló que el asalto ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la tarde, cuando se encontraban trabajando. Según relató, una motocicleta se acercó al establecimiento, uno de los sujetos descendió, apuntó con el arma y arrebató los celulares y el dinero de las clientas.

Además, indicó que el delincuente profirió insultos y que sería de nacionalidad peruana. Todo ocurrió en cuestión de un minuto, tras lo cual escaparon rápidamente.

AVISO AL SERENAZGO Y POLICÍA

Posteriormente, los trabajadores dieron aviso al serenazgo y a la Policía, quienes llegaron minutos después. Como medida de prevención ante un posible nuevo ataque, el local decidió instalar rejas en la parte exterior del establecimiento.