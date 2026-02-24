Lima en alerta: alcalde exige ampliar estado de emergencia ante ola delictiva

Ante los crecientes problemas de inseguridad ciudadana que vive el país, la población se mantiene en vilo por los constantes robos, extorsiones y asaltos que se registran a diario, sin que hasta el momento se evidencien medidas efectivas para frenar esta situación.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que uno de los temas fundamentales que debe abordar el actual presidente encargado es la seguridad ciudadana, por lo que planteó ampliar el estado de emergencia.

Esta situación pone en tela de juicio la efectividad de esta medida, ya que en situaciones anteriores no se ha hecho nada al respecto para poder frenar la ola de delincuencia que azota a nuestro país y preocupa a la ciudadanía.

ALCALDE PIDE ESTADO DE EMERGENCIA

Una de las medidas que solicita Renzo Reggiardo es la ampliación del estado de emergencia para Lima Metropolitana, indicando que se debe replicar la medida del gobierno anterior. “Lo primero que debe hacer el gobierno central es declarar en emergencia Lima Metropolitana; lo hizo el gobierno anterior, nos agarró en el vencimiento de ese plazo en el cambio de gestión, pero hoy no se ha hecho nada para prorrogar, para ampliar ese estado de emergencia muy necesario”, indicó.

Asimismo, esta medida es cuestionada debido a que no ha logrado resultados positivos en gestiones anteriores, ya que, si bien se otorga mayor poder a la Policía Nacional, en el ámbito judicial no se evidencia un mejor control.

INTERVENCIONES POLICIALES

El alcalde de Lima agregó que muchas de las intervenciones policiales se realizaban bajo el respaldo de esta medida, y que al desistir de ella se ha levantado una de las principales bases operativas que permitía combatir la delincuencia. “Lo cierto es que se retiró el puesto de comando unificado, lo cual para mí es preocupante, porque yo lo que necesito es darle a mis vecinos la seguridad de que el Estado está actuando de forma conjunta (...)”, finalizó.

Por último, una de las medidas que también se solicitan con urgencia es el plan de seguridad ciudadana que complemente a este estado de emergencia y puedan actuar en conjunto para brindar mayor seguridad a la población.