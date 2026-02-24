De Soto viajará a Arequipa tras asumir como jefe del gabinete

En las próximas horas, el presidente interino del Perú, José María Balcázar, anunciará la conformación de su nuevo gabinete ministerial, el cual será encabezado por el economista Hernando de Soto, quien asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros en un contexto de tensión y crisis política.

Si bien en un primer momento se especuló que había declinado el cargo de premier, el propio Hernando de Soto descartó esa versión a través de un medio de comunicación nacional asegurando que “todo va viento en popa” y que tiene un compromiso con el país.

Entre sus primeras acciones como jefe del gabinete ministerial ha señalado que será viajar a Arequipa, una de las regiones más afectadas por las intensas lluvias que han dejado viviendas dañadas y poblaciones vulnerables. De Soto se trasladará junto al presidente Balcázar con el objetivo de inspeccionar los daños y coordinar ayuda para los damnificados.

Hasta el momento, no se ha confirmado quién asumirá la cartera del Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los sectores clave para la reactivación económica del Perú. No obstante, la juramentación del nuevo gabinete está prevista para hoy martes 24 de enero a las 6 de la tarde en Palacio de Gobierno.

La designación de Hernando de Soto como premier ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Desde el Congreso de la República han surgido voces que respaldan su nombramiento, considerando su perfil técnico como una señal de estabilidad política y económica. Cabe recordar que el presidente Balcázar pertenece al partido Perú Libre, vinculado a Vladimir Cerrón, lo que ha intensificado el debate sobre el rumbo del Ejecutivo.

TRAYECTORIA DE HERNANDO DE SOTO

De Soto cuenta con una amplia trayectoria en la política peruana e internacional. Inició su participación pública en la década de 1980 al oponerse a la estatización impulsada durante el primer gobierno de Alan García. Posteriormente, fue asesor del expresidente Alberto Fujimori y también participó en el segundo gobierno de Alan García.

En 2011 y 2016 integró el equipo técnico de Keiko Fujimori. Más adelante, en las Elecciones Generales 2021, postuló a la Presidencia de la República por el partido Avanza País, quedando en cuarto lugar. Actualmente preside el Instituto Libertad y Democracia (ILD), organismo de investigación para mejorar economías y reducir la pobreza.

A lo largo de su carrera, Hernando de Soto también ha ocupado cargos de relevancia internacional. Ha sido asesor para diversos gobiernos en América Latina, Asia y Europa del Este. Asimismo, ha participado como consultor en organismos multilaterales y ha recibido reconocimientos internacionales por su trabajo en economía informal y desarrollo.