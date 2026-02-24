Suben precios en mercados por lluvias y huaicos: familias reducen compras y cambian hábitos

El aumento del precio de los alimentos comienza a sentirse con fuerza en los mercados, donde compradores y vendedores advierten que la crisis climática está afectando la oferta de productos. Las lluvias intensas y los huaicos han complicado el transporte y la producción agrícola, lo que ya se refleja en los precios.

Consumidores reducen porciones y ajustan presupuesto

En varios puestos de abastos se observa menor movimiento en las ventas, especialmente en productos como el pollo, cuyo precio elevado ha llevado a muchas familias a reducir el consumo de proteína en sus comidas diarias. Otros compradores han optado por destinar un mayor presupuesto a las compras, aunque reconocen que el gasto semanal se ha incrementado.

Los comerciantes señalan que el impacto no se limita a carnes. Las verduras también han registrado variaciones importantes en su valor. Un vendedor explicó que el kilo de camote, que compró a S/ 2.90, lo vende a S/ 3.50, con una ganancia mínima, lo que evidencia la presión en toda la cadena de abastecimiento.

Crisis climática afecta abastecimiento

Especialistas y comerciantes coinciden en que el encarecimiento responde a diversos factores, entre ellos la emergencia climática que atraviesa el país. Las lluvias y huaicos han afectado carreteras, cultivos y rutas de transporte, dificultando la llegada de productos a los mercados.

Esta situación mantiene en alerta a las familias y a los vendedores, quienes temen que los precios continúen subiendo si las condiciones climáticas se prolongan en las próximas semanas.