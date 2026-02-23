'La Federación' y 'Los Titos' se disputan control de extorsiones en el Cercado de Lima

La organización criminal conocida como “La Federación” ha comenzado a llamar la atención de las autoridades por una serie de hechos delictivos registrados principalmente en el Cercado de Lima. Según información policial, se trataría de una facción integrada por ciudadanos venezolanos que habría centrado sus acciones en la disputa contra los remanentes de "Los Titos", en el marco de una pugna por el control de actividades extorsivas.

DISPUTA ENTRE BANDAS

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, señaló que el grupo tendría su origen en zonas cercanas al Cárcamo, en el Cercado de Lima, donde —de acuerdo con el diagnóstico policial— operarían diversas redes dedicadas a la extorsión. En este escenario, “La Federación” habría buscado posicionarse dentro de un espacio previamente dominado por otras estructuras criminales.

Las investigaciones apuntan a que esta organización estaría vinculada al asesinato de Misael Romero Muñoz, conductor de la ruta B de Morales Duárez, ocurrido días atrás. Asimismo, indicios policiales sugieren que el grupo habría participado en el ataque contra Johan Luis Guerrero, colectivero asesinado recientemente en la zona de Acho.

De acuerdo con Revoredo, el enfrentamiento tendría su origen en la reconfiguración de fuerzas delictivas tras la captura de integrantes de bandas que operaban en la zona. En particular, mencionó que, luego de la detención de miembros asociados a "Los Titos", facciones vinculadas a otras organizaciones habrían intentado ocupar ese espacio, generando enfrentamientos que ya han dejado víctimas.

La Policía también recordó la figura de Miguel Ángel Marín, alias “Negro Marín”, capturado en España, y presunto líder histórico vinculado a Los Titos. No obstante, las autoridades sostienen que remanentes de dicho grupo aún continuarían disputando el cobro de cupos en distintos puntos de la capital.

En el marco de estos operativos, la reciente detención de alias “Frank” es considerada clave para el avance de las investigaciones. El comandante Anthony Barrios, jefe encargado de la División de Investigación de Homicidios, indicó que Frank Joseph Carrasco Vílchez sería presunto integrante de “La Federación” y estaría implicado en la planificación de uno de los hechos investigados.

Las autoridades no descartan que la organización también esté relacionada con otros ataques, entre ellos los registrados contra la Asociación de Mototaxis Los Pioneros de Breña, donde uno de sus miembros perdió la vida. Se espera que en los próximos días se revelen nuevos elementos como parte de las diligencias en curso.