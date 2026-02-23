Pese a estar prohibido, camiones circulan por carril izquierdo y congestionan la Panamericana Sur

Pese a la reciente ordenanza de la Municipalidad de Lima que prohíbe la circulación de vehículos de carga pesada por el carril izquierdo de la Panamericana Sur, muchos de estos vehículos de carga pesada ignoran esta ordenanza.

Muchos de estos vehículos hacen caso omiso a dicha medida por la Municipalidad de Lima, ya que dicha medida busca optimizar el orden y el uso racionalizado de la infraestructura vial de la Panamericana Sur.

INICIO DE MARCHA BLANCA

Asimismo, este 21 de febrero se inició la marcha blanca con la aplicación de esta ordenanza que busca reestructurar el orden en la Panamericana Sur. “Hemos comenzado ya la marcha blanca que tendrá una duración de 15 días; lo que busca es educar a los chóferes de los vehículos de carga pesada”, indicó personal de la Municipalidad de Lima.

Pese a la ordenanza vigente, no se evidencia una adecuada fiscalización por parte de la municipalidad, ya que numerosos vehículos incumplen la disposición y en los tramos de la Panamericana Sur no se observa presencia policial que haga respetar la norma.