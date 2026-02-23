Surco: se registra nuevo accidente en la Vía Expresa Sur

Un nuevo accidente de tránsito se registró en la Vía Expresa Sur, a la altura del cruce con la avenida Surco, en el distrito de Santiago de Surco. Una mujer fue violentamente embestida por una motocicleta cuando intentaba cruzar la pista junto a su hija, frente al colegio mixto Santa Teresita.

Según reportes de testigos, el vehículo menor circulaba a alta velocidad cuando impactó contra la víctima, proyectándola varios metros sobre el asfalto. Tras el fuerte choque, la menor corrió desesperadamente para auxiliar a su madre, mientras testigos alertaban a los equipos de emergencia.

El accidente de tránsito quedó registrado en video. En las imágenes se observa el momento exacto en que la mujer intenta cruzar la vía y es alcanzada por la motocicleta sin que el conductor logre frenar a tiempo. La escena generó conmoción entre peatones y conductores que transitaban por la zona.

VECINOS PREOCUPADOS

Vecinos del sector cuestionaron a las autoridades por el diseño de esta vía, considerada por ellos como un punto crítico de accidentes. Advirtieron que la situación resulta preocupante ante la cercanía del inicio del año escolar, debido al alto tránsito de escolares y padres de familia en el área.