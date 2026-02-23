Personal de la ATU retira cuatro perritos de la Estación Naranjal

El sábado 21 de febrero, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) retiró de la estación Naranjal del Metropolitano a cuatro perros comunitarios que eran alimentados y atendidos en su salud por una ONG animalista, la cual reaccionó y expresó su desacuerdo con la medida adoptada.

Videos difundidos por transeúntes muestran cómo los cuatro canes, que vivían en el lugar desde hace más de diez años, fueron trasladados en jaulas hacia destinos desconocidos para el colectivo “Patitas de Naranjal”. Ante ello, sus integrantes realizaron un plantón en los exteriores de la estación para exigir el retorno de los animales y desmentir a la ATU, que señaló que también brindaba atención a los perritos.

Según lo informado, la ATU tomó la decisión de retirar a los canes con el objetivo de proteger su bienestar y salvaguardar la seguridad de los miles de pasajeros que transitan diariamente por la estación del Metropolitano.

ATU RESPONDE

A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano informó que sostuvo una reunión con representantes de la agrupación “Patitas de Naranjal” para comunicar el traslado temporal de los perros a un albergue especializado y coordinar acciones conjuntas.

“Respecto a los canes que aún permanecen en la terminal Naranjal, se acordó el retiro de uno de ellos por su conducta agresiva, así como la adopción de otros dos que ya encontraron un hogar. Asimismo, con los restantes se continuarán tomando las acciones correspondientes para garantizar el bienestar de los animales y la seguridad de nuestros usuarios”, precisó la ATU.