Carabayllo: ladrones ingresan a vivienda y se llevan mercadería valorizada en S/10 mil

Un nuevo caso de robo en vivienda en Carabayllo ha generado preocupación entre vecinos del distrito. Tres delincuentes ingresaron a un departamento y se llevaron objetos de valor, equipos electrónicos y mercadería destinada a un emprendimiento de ropa para bebés, todo valorizado en aproximadamente S/10 mil.

Delincuentes ingresaron al edificio y subieron hasta el departamento

Según la víctima, al regresar a su domicilio cerca de las 6:00 p.m. encontró la chapa de su puerta forzada y el interior completamente revuelto. Denunció que los ladrones se llevaron su televisor, laptop, cobijas, juguetes de su hija recién nacida y la mercadería que había adquirido para su negocio.

El robo la dejó prácticamente sin recursos, ya que dependía de la venta de ropa infantil como principal fuente de ingresos. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los sospechosos ingresaron al edificio y subieron hasta la tercera planta, donde se ubica el departamento.

Sospechan posible complicidad interna

La víctima indicó que la puerta principal del edificio no presentaba daños, lo que hace sospechar que alguien pudo facilitar el ingreso. Según le informaron los agentes policiales, no se descarta que haya existido un cómplice dentro del inmueble.

La mujer señaló que la investigación continúa y espera que las imágenes de seguridad permitan identificar a los responsables del robo que afectó tanto su economía como la seguridad de su familia.

Denuncia policial y diligencias en curso

El caso fue denunciado en la comisaría de San Pedro de Carabayllo, donde la Policía Nacional del Perú realiza las diligencias correspondientes. Los agentes buscan identificar a los tres implicados y determinar si contaron con ayuda interna para cometer el delito.