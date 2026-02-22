San Miguel: hombre muere tras ser baleado durante intensa persecución

Un conductor de un vehículo fue interceptado y baleado por ocupantes de otra unidad. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 22 de febrero mientras circulaba por la avenida Libertad, en el distrito de San Miguel.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, cuando los testigos escucharon múltiples disparos en las cuadras 23 y 24 de dicha avenida. La persecución culminó en la calle José Olaya Balandra, donde el auto atacado perdió el control y se estrelló contra un poste de alumbrado público.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar y encontraron 13 casquillos de bala esparcidos en la zona, así como más de ocho impactos de proyectil en la carrocería y lunas del vehículo siniestrado.

Fuga de atacantes

Según información preliminar, los presuntos responsables del ataque lograron darse a la fuga con dirección al Callao. El conductor, cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades, falleció instantáneamente.

Levantamiento de cadáver e investigación

Representantes del Ministerio Público llegaron para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias de ley. Agentes policiales han solicitado el acceso a las cámaras de seguridad de la zona para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero de los responsables