Municipalidad de Lima restringe circulación de camiones en tramo de la Panamericana Sur

Desde este 21 de febrero entró en vigencia una nueva disposición de la Municipalidad de Lima que modifica la circulación de los vehículos de carga pesada en un tramo de la Panamericana Sur. La medida obliga a los camiones a desplazarse exclusivamente por el carril derecho y el carril contiguo inmediato, dejando restringido el uso de los carriles izquierdos en el sector comprendido entre la avenida de y el puente Conchán.

De acuerdo con la ordenanza, queda prohibido que las unidades de transporte de carga utilicen el carril izquierdo y el adyacente más cercano a este en el mismo tramo. La decisión ya genera reacciones entre conductores, quienes advierten que la disposición podría incrementar los tiempos de traslado y complicar la fluidez del tránsito, especialmente en zonas donde el transporte público realiza paradas frecuentes.

Rutas alternas y control en la Panamericana Sur

Como parte del plan, también se han establecido desvíos para los camiones que circulen de sur a norte. En estos casos, deberán abandonar la vía principal a la altura del puente Conchán, continuar por la antigua Panamericana Sur y luego avanzar por la avenida Pedro Miotta, a la altura del centro comercial Mall del Sur, antes de reincorporarse nuevamente a la autopista.

La supervisión del cumplimiento estará a cargo de la Policía Nacional del Perú y de la propia comuna limeña. Las autoridades han informado que se realizarán operativos presenciales, además de vigilancia electrónica mediante cámaras y paneles informativos instalados en la vía.