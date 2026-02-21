Capturan otra vez a presuntos miembros de “Los Internacionales de Miraflores” por robo de celular

Dos ciudadanos extranjeros fueron intervenidos nuevamente en el distrito de Miraflores tras ser señalados por el robo de un teléfono celular a una pareja de jóvenes que transitaba por la vía pública. La captura estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo, quienes ejecutaron un plan de cierre de vías luego de recibir la alerta de un testigo que presenció el hecho.

Según el relato del denunciante, uno de los sospechosos empujó a la víctima para distraerla mientras su cómplice introducía la mano en la cartera de la joven y sustraía el equipo móvil. Tras la denuncia inmediata, los efectivos iniciaron la búsqueda en la zona y lograron ubicar a los presuntos implicados a pocas cuadras del lugar del hurto.

Miraflores: banda “Los Internacionales” operaba bajo modalidad de “lanza”

De acuerdo con información policial, los intervenidos integrarían la banda criminal denominada “Los Internacionales de Miraflores”, dedicada al robo de celulares de alta gama, principalmente en horarios nocturnos y bajo la modalidad conocida como “lanza”. Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Miraflores registraron parte del desplazamiento de los sospechosos, lo que facilitó su seguimiento y posterior intervención.

Las autoridades precisaron que no sería la primera vez que estos sujetos son vinculados a hechos similares en el distrito. Semanas atrás, fueron intervenidos por el robo de otro equipo móvil, caso que aún se encuentra en investigación. Asimismo, se informó que el presunto cabecilla, Rubén Darío Oliveros, de 41 años, presenta antecedentes por delitos contra el patrimonio correspondientes a los años 2024 y 2025. Ambos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras se desarrollan las diligencias para determinar su presunta participación en otros robos en la zona.