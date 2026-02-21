Detienen a criminal cuando intentaba dejar artefactos explosivos en lavandería de Puente Piedra

La Policía Nacional del Perú detuvo en flagrancia a un presunto integrante de una organización criminal cuando intentaba abandonar un maletín con explosivos en el interior de una lavandería, en el distrito de Puente Piedra. El intervenido fue identificado como Patrick Jesús Iván Martínez Ulloa, alias “Chavo”, quien, según la información policial, cumpliría funciones operativas dentro de la banda, como la colocación de artefactos explosivos y amenazas contra negocios.

De acuerdo con el reporte, dentro del maletín se hallaron dos emulsiones explosivas y cinco municiones para arma de fuego. Las autoridades señalaron que esta modalidad es empleada por grupos delictivos para intimidar a comerciantes y generar temor en sus víctimas. El caso ha sido tipificado como delito contra la seguridad pública, en la modalidad de peligro común.

Capturas en Puente Piedra y Comas por explosivos y homicidio

En otra intervención realizada en la zona norte de Lima, agentes policiales capturaron en Comas a Óscar Fernando Santiago Valdivia, alias “Gordo Junior”, sindicado como presunto coautor de un homicidio ocurrido en agosto de 2024 en ese mismo distrito. Según las investigaciones, el crimen habría estado vinculado a disputas internas dentro de la organización criminal conocida como “Los Villanos del Norte”.

La PNP informó además que alias “Gordo Junior” estaría implicado en el asesinato de un comerciante registrado en noviembre de 2024, también en el norte de la capital. Las autoridades indicaron que las indagaciones continúan para esclarecer su grado de participación en ambos casos y determinar responsabilidades penales.