Amigos y familiares de Lizeth Marzano hacen plantón afuera de División de Tránsito

Amigos y familiares de la deportista Lizeth Marzano realizaron un plantón en los exteriores de la División de Prevención e Investigación de Accidentes, ubicada en el distrito de La Victoria, para exigir avances concretos en las investigaciones por su fallecimiento. La joven murió luego de ser atropellada por un vehículo en San Isidro, hecho que continúa bajo indagación policial.

Los asistentes, aún afectados por la pérdida, demandaron que el caso no quede impune y que se determinen responsabilidades con celeridad. Marzano era reconocida como multicampeona nacional de apnea, y su entorno ha señalado que lo ocurrido no puede quedar reducido a un simple “error”, dado el impacto irreversible del hecho.

Investigación por muerte de multicampeona de apnea sigue en curso

En el marco de las diligencias, fue citada a declarar la conductora Marisel Linares; sin embargo, de acuerdo con la defensa de la familia, no acudió de manera presencial. En su lugar se presentó su abogado. Asimismo, el conductor del vehículo, identificado por la Policía Nacional del Perú como Adrián Villar, tampoco se presentó físicamente, aunque su defensa informó que rindió su manifestación de forma virtual.

La abogada de los deudos indicó que se evalúa solicitar que la conductora sea incorporada formalmente en la investigación. Por su parte, el abogado del joven de 21 años negó que su patrocinado haya ingerido bebidas alcohólicas la noche del 17 de febrero. Mientras tanto, las diligencias continúan a la espera de esclarecer lo sucedido.