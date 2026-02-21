Detienen a alias “Loco Milton” por presunto homicidio de comerciante en el Cercado de Lima

Agentes de la División de Homicidios detuvieron a Milton Soto Huillca, conocido como alias “Loco Milton”, sobre quien pesaba una orden de detención preliminar por siete días por el presunto delito de homicidio calificado. La medida fue ejecutada tras varios meses de diligencias vinculadas a la muerte de una comerciante ambulante en el Cercado de Lima.

El caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando Ana María Masías Arone, de 47 años, fue atropellada en la cuadra dos del jirón Rufino Torrico. La mujer regresaba a su vivienda empujando su carrito de dulces cuando un vehículo, según testigos, retrocedió de manera repentina y la embistió en más de una ocasión antes de abandonar el lugar. El impacto también ocasionó daños materiales en inmuebles cercanos.

Investigación por presunto homicidio en el Cercado de Lima

De acuerdo con las indagaciones policiales, el automóvil habría sido utilizado como medio para provocar lesiones que finalmente causaron la muerte de la víctima. Vecinos indicaron que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. El esposo de la comerciante declaró que, tras un primer choque que afectó maceteros y una vivienda, el vehículo volvió a retroceder y la arrolló nuevamente sin prestarle auxilio.

El detenido, por su parte, negó haber atropellado a la mujer o haberse dado a la fuga. Sin embargo, la Policía lo sindica como el presunto responsable del fallecimiento. Ana María Masías, natural del Cusco, había llegado a Lima apenas un mes antes en busca de mejores oportunidades y trabajaba vendiendo golosinas en los alrededores de la alameda Chabuca Granda. Su muerte dejó en la orfandad a un niño de ocho años, mientras la familia espera que las investigaciones determinen responsabilidades.