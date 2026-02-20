Tragedia en la avenida Tacna: taxista muere tras despiste y choque

Un trágico accidente de tránsito se registró en la cuadra 1 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, luego de que un taxista se despistara hacia la berma central, impactara contra un vehículo particular y derribara un árbol.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana. Testigos indicaron que la unidad, un vehículo Hyundai de color amarillo, perdió el control antes de colisionar, generando alarma entre peatones y conductores que transitaban por la zona.

Minutos después del impacto, y según la Policía Nacional del Perú (PNP), el conductor perdió la vida, presuntamente a causa de un infarto. La víctima fue identificada como Lee Mark Costilla Díaz, de 32 años, quien conducía el vehículo de placa D4W-474.

Uno de los conductores afectados relató que se dirigía a su centro de labores cuando ocurrió el choque. Señaló que el taxista aún se encontraba con vida tras la colisión, pero que su estado se agravó con el paso de los minutos.

POSIBLE ESTADO DE EBRIDAD

Algunos testigos manifestaron sospechas sobre un posible estado de ebriedad del conductor; sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por las autoridades en el marco de las diligencias correspondientes.

Tras lo sucedido, ciudadanos que presenciaron el accidente hicieron un llamado a los conductores a actuar con mayor responsabilidad al volante, destacando la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.