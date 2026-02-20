Sutran habilita mapa interactivo para consultar estado de carreteras en tiempo real

Las intensas precipitaciones y la activación de quebradas en diversas regiones del país continúan generando impactos en la infraestructura vial. Huaicos, deslizamientos y caídas de rocas han ocasionado el cierre total y la restricción del tránsito en distintos tramos de la Red Vial Nacional, con mayor incidencia en el sur del país.

MAPA INTERACTIVO

Ante este escenario, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que los ciudadanos pueden acceder a un mapa interactivo que permite conocer en tiempo real el estado de las vías, herramienta que facilita la planificación de viajes y la adopción de medidas preventivas.

El vocero de la institución, Ronal Power, informó que, al cierre del último reporte, se registraban 16 vías con tránsito restringido. “Las restricciones se concentran principalmente en las regiones de Ica, Cajamarca, Piura, Huánuco y Cusco”, precisó.

La Sutran indicó que la información sobre la transitabilidad se encuentra disponible en su portal web oficial y que también puede ser solicitada mediante su plataforma de WhatsApp. A través del servicio denominado “Fiscal Fono”, los usuarios pueden realizar consultas directas sobre rutas específicas antes de desplazarse.

La entidad enfatizó que los reportes se actualizan de manera permanente, por lo que el número de vías restringidas puede variar en cuestión de horas, dependiendo de las condiciones climáticas y la evolución de las emergencias. En ese sentido, se exhortó a los conductores y pasajeros a verificar siempre el estado de las carreteras antes de emprender cualquier recorrido.