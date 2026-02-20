Culminó estado de emergencia: Quitaron el puesto unificado y ya pueden viajar dos en moto

El estado de emergencia que regía en Lima Metropolitana y el Callao llegó a su fin tras cumplirse el plazo de 30 días dispuesto a inicios de año. La medida había sido prorrogada desde el 20 de enero y venció el último 19 de febrero. Con ello, también quedaron sin efecto varias restricciones que estuvieron vigentes durante ese periodo.

En paralelo, la Plaza Castañeta, en el Centro de Lima, ya no cuenta con el Puesto de Comando Conjunto que fue instalado en noviembre pasado durante la gestión del entonces presidente interino José Jerí. La Municipalidad Metropolitana de Lima sostiene que el retiro de esta infraestructura se realizó cuando aún estaba vigente el estado de emergencia y ha atribuido la decisión a las Fuerzas Armadas.

Seguridad en Lima tras el fin del estado de excepción

Consultado por Panamericana Televisión, el director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general Víctor Revoredo (V02/DIRINCRI), se refirió a la eventual repercusión que podría tener la no renovación del régimen excepcional en el trabajo policial. Sus declaraciones se dieron en medio del debate sobre la continuidad de las acciones conjuntas entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la Asociación de Motociclistas del Perú informó que, con el vencimiento del estado de emergencia, también concluyó la prohibición que impedía el traslado de dos personas en una motocicleta. En tanto, la gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Mariela Falla, exhortó públicamente a que la medida sea renovada, al considerar que aún resulta necesaria frente a los problemas de inseguridad.