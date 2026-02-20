Indeci reporta 48 muertes por lluvias mientras 13 regiones permanecen en alerta roja

El impacto de El Niño Costero comienza a evidenciarse en el país. En lo que va del año, las intensas precipitaciones han dejado 48 personas fallecidas a nivel nacional, según el más reciente balance del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Las dos últimas víctimas mortales fueron reportadas en Arequipa, una de las ciudades más afectadas por las lluvias persistentes.

Las precipitaciones han provocado desbordes de torrenteras, colapsos de muros de contención, así como calles y viviendas inundadas. Durante una conferencia del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el jefe del Indeci, Luis Arroyo, explicó la magnitud de los eventos registrados en la ciudad blanca.

REGIONES EN ALERTA ROJA

En paralelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que 13 regiones del país se mantienen en alerta roja ante el riesgo de activación de quebradas por lluvias de moderada a fuerte intensidad, pronosticadas hasta el fin de semana. Lima figura entre las jurisdicciones comprendidas en esta advertencia.

Especialistas no descartan que las lluvias se intensifiquen en las próximas semanas. El vocero del Senamhi, Miguel Canales, indicó que, si bien algunos ríos aún se encuentran dentro de parámetros normales, existe la posibilidad de incrementos en los caudales.

En el caso del Río Rímac, se reporta un aumento progresivo del caudal, particularmente durante las noches. Sistemas de videovigilancia instalados en la estación de Chosica muestran el flujo constante de agua con alta carga de sedimentos, característica típica de las crecidas asociadas a lluvias intensas en la parte media y alta de la cuenca.

Las autoridades advierten que viviendas precarias ubicadas en zonas cercanas al cauce, como en San Martín de Porres, permanecen en situación de riesgo ante eventuales incrementos del nivel del agua.

De acuerdo con Indeci, actualmente 707 distritos a nivel nacional han sido declarados en estado de emergencia debido a los daños ocasionados por los fenómenos naturales, en un escenario que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.