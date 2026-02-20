Breña: PNP captura a banda vinculada a ataque contra chofer de combi

Hace tres días, un chofer de bus perdió la vida frente a su familia y a su menor hija de 12 años, a manos de una banda criminal en el Cercado de Lima. Ante ello, en horas de la madrugada, miembros de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas presuntamente implicadas, quienes fueron trasladadas a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Breña.

Cámaras de seguridad registraron los movimientos de las motocicletas desde donde se realizaron los disparos contra el conductor, quien intentó proteger a su hija con su propio cuerpo. Lamentablemente, perdió la vida tras recibir seis disparos. La esposa de la víctima se encontraba en la parte posterior del vehículo con una niña en brazos.

Una de las personas detenidas reconoció que conducía uno de los vehículos menores incautados tras el crimen, los cuales fueron hallados dentro de una barbería.

Asimismo, se incautaron diversos elementos, como una granada y teléfonos celulares, que constituyen piezas clave para la investigación y permitirán establecer la trazabilidad de los hechos. La Policía presume que esta banda, conocida como “La Federación” —nombre que utilizaban para enviar mensajes extorsivos—, estaría relacionada con el ataque a la empresa Asociación de Transportistas y Mototaxistas “Los Pioneros de Breña”.