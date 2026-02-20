Policía muere ahogado en el río Rímac: intentó rescatar a un perrito

El agente fue arrastrado por la corriente y, hasta el momento, no se ha ubicado su cuerpo.

En horas de la mañana de este viernes 20 de febrero, un hecho trágico enlutó a la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de confirmarse la muerte de un agente que intentó rescatar a un perrito que había caído al río Rímac.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con la información difundida, el suboficial de segunda, identificado como Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, buscó poner a buen recaudo al can; sin embargo, la mascota no se dejó ayudar, lo que provocó que el agente fuera arrastrado por la corriente.

Al ver al perrito en las aguas del río, el policía se lanzó a su rescate, pero todo fue en vano, ya que la fuerza del caudal terminó llevándose su cuerpo. Sus compañeros continúan realizando labores de búsqueda y rescate.

Con el objetivo de ubicar el cuerpo de Ospina Orihuela, se desplegó personal de bomberos y militares en las zonas aledañas donde podría encontrarse. Además, con el apoyo de un dron, se espera obtener una mejor visualización del área.