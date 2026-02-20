Sistema de alerta temprana permitirá monitorear 22 quebradas en San Juan de Lurigancho tras huaicos

Tras los huaicos provocados por las lluvias, las autoridades implementaron un sistema de alerta temprana para monitorear 22 quebradas, esto con ayuda de Indeci y Senamhi.

A raíz de las intensas lluvias registradas en los últimos días, el distrito de Chosica en San Juan de Lurigancho amaneció con sus calles inundadas producto de estas lluvias. A su vez, esto produjo diversos huaicos en la zona, causando preocupación en los vecinos de la zona.

Este suceso puso en alerta a las autoridades del distrito, haciendo que Indeci y la PCM activarán su sistema de alerta temprana. Mediante este sistema podrán monitorear hasta 22 quebradas y de esa forma poder garantizar seguridad a la población.

SISTEMA DE MONITOREO

El personal de defensa civil se instaló en la zona para poder iniciar con este sistema y aseguró que cuentan con drones para facilitar el trabajo de seguridad. “En la mañana hemos desplegado dos drones vigilando las quebradas, las 22 quebradas que tenemos, que son la parte vulnerable de este distrito”, indicó.

Ante esto, Senamhi informó que el umbral amarillo ha registrado un descenso, pero registra un ascenso en el mes de marzo, donde las lluvias se intensificarán, para lo cual se han puesto a disposición equipos de rescate. Queriendo decir “Hemos capacitado a brigadistas, a mil brigadistas, y en cada quebrada están alertas a cualquier situación; también tenemos el sistema de alerta temprana que está al 100% funcionando y permite enviar información en tiempo real a Senamhi y ellos envían los pronósticos casi precisos”, afirmó otro personal de Defensa Civil.

SISTEMA DE RESCATE

Se instaló la plataforma Airtec, que es una plataforma de inserción y extracción que ayuda al monitoreo, complementandose con el helicóptero y que puede rescatar hasta dos personas; gracias a su versatilidad, se acomoda para este tipo de desastres naturales.

El Sistema de Autoridad Nacional del Agua (ANA) empezó con los procedimientos de descolmatación de los sedimentos en ríos y quebradas como medida de prevención ante posibles huaicos y mayores desastres.