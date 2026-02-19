Tras caída del 'Monstruo' y 'El Jorobado': estiman presencia de 17 bandas en Lima Norte

Tras la captura de Erick Moreno Hernández, conocido como “El Monstruo”, y de Adam Smith Lucano, alias “El Jorobado”, la Policía Nacional del Perú (PNP) sostiene que el mapa criminal en Lima Norte habría experimentado un proceso de fragmentación. Según información policial, hasta 17 bandas delictivas estarían actualmente en actividad en esta zona de la capital.

El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Víctor Revoredo, señaló que estos grupos se habrían “pseudo faccionado” luego de la caída de antiguos cabecillas. “Definitivamente, son bandas criminales que se han ido subdividiendo tras la caída de ‘Monstruo’, ‘Jorobado’ y otros”, indicó.

ALIAS 'EL INGENIERO'

En este contexto, la PNP investiga la posible participación de un sujeto identificado con los alias de “El Ingeniero” o “El Viejo”, a quien se le atribuye un rol articulador dentro del ecosistema delictivo. Según fuentes policiales, este individuo sería considerado una figura clave en la génesis de antiguos cabecillas y en la proyección de nuevas facciones vinculadas a extorsiones y delitos contra el patrimonio.

Las autoridades indicaron que el investigado, sentenciado anteriormente por extorsión, se encuentra nuevamente en la mira, aunque su identidad se mantiene en reserva por razones propias del proceso.

Asimismo, se conoció que el sujeto investigado habría participado en una reunión realizada en Sullana, región Piura, en marzo del año pasado, junto a dirigentes de construcción civil y efectivos policiales posteriormente sancionados en la vía administrativa disciplinaria. Dicho episodio fue documentado y generó acciones internas dentro de la institución.