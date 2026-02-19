Conductores de empresa 'Roma' suspenden sus labores tras amenazas de banda criminal

Un nuevo caso de extorsión vuelve a golpear al transporte público. Un video difundido entre conductores de la empresa Roma muestra un mensaje intimidatorio atribuido a una organización criminal. En las imágenes, los autores habrían utilizado municiones para formar las iniciales de la empresa, acompañado de una mano que exhibe un arma de fuego.

AMENAZAS

En el registro audiovisual, los sujetos lanzan advertencias directas contra choferes y cobradores. La amenaza es firmada por un grupo que se hace llamar “Los Amiguitos de Pachacútec”, presunta banda que operaría en la zona de Ventanilla, donde se ubica uno de los principales paraderos de la empresa.

Tras la difusión del material, varios conductores optaron por no salir a trabajar por temor a represalias. Trabajadores de la compañía señalaron que la organización criminal estaría exigiendo el pago de 50 mil soles, además de una cuota adicional por cada vehículo en circulación.

“Ellos están pidiendo una suma muy fuerte (…) y 20 soles por vehículo. La empresa nos ha dispuesto que no salgamos”, declaró uno de los conductores afectados, quien también indicó que en otras rutas ya se realizan pagos a distintas bandas extorsivas.

La situación ha generado indignación entre los transportistas, quienes afirman sentirse desprotegidos. “No es justo que la policía nos deje abandonados. Vivimos del día a día y sin trabajar no sabemos de dónde vamos a comer”, expresó otro chofer.

En el paradero principal de la empresa Roma, en San Juan de Lurigancho, la reducción de unidades es evidente. Donde habitualmente se concentraba gran parte de la flota, hoy solo se observa un número mínimo de buses. Según testimonios recogidos en la zona, muchos propietarios decidieron resguardar sus vehículos en cocheras privadas o espacios cerrados. Algunos trabajadores indicaron que la salida de unidades se encuentra restringida hasta nuevo aviso.

INCENDIO

En paralelo, en la Provincia Constitucional del Callao se reportó el incendio de una combi de transporte público. El vehículo, que cubría la ruta entre el Cercado de Lima y la avenida Colonial, terminó completamente calcinado. La Policía Nacional maneja dos hipótesis: un posible cortocircuito o un ataque vinculado a amenazas por cobro de cupos, línea de investigación que los conductores consideran probable.