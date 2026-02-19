Transportistas y usuarios esperan que presidente Balcázar tome medidas frente a la criminalidad

En medio de la crisis política y la asunción de José María Balcázar como presidente de transición, transportistas y usuarios expresaron su preocupación por la inseguridad en el servicio público. Muchos aseguran que cada viaje implica un riesgo ante los constantes hechos delictivos.

Durante un recorrido en un bus de la empresa Santa Catalina, se observó la presencia de dos policías que acompañaban la ruta como medida preventiva. Conductores y pasajeros señalaron que toman precauciones adicionales, aunque consideran que aún es insuficiente.

Uno de los temas pendientes para el sector es el Plan Nacional de Seguridad que dejó sin publicar el gobierno de José Jerí. Martín Ojeda, representante de los gremios de transporte, sostuvo que esta deuda debe ser atendida con urgencia por la nueva gestión.

Finalmente, Ojeda hizo un llamado a las autoridades, recordando que hoy culmina el estado de emergencia en Lima y Callao. Señaló que el sector espera medidas concretas que garanticen la seguridad de choferes y pasajeros.