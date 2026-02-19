Ciudadanos piden mayor seguridad en centro comercial de Gamarra

Ciudadanos de la capital señalaron a las cámaras de 24 Horas que sienten temor al visitar el centro comercial, Gamarra, y demandaron mayor resguardo. “No he visto policías (…) como todo peruano queremos más seguridad, pero acá en Gamarra nunca me ha pasado nada”, manifestó un visitante.

Asimismo, pidieron al Ministerio del Interior implementar estrategias más efectivas para erradicar la delincuencia organizada, como el reglaje, el cobro de cupos y los ajustes de cuentas. Como se recuerda, en menos de una semana se registraron dos ataques presuntamente relacionados con extorsiones en el emporio comercial más grande del país.

En ese sentido, exigieron acciones inmediatas ante el temor de empresarios y clientes. Indicaron que, si bien las autoridades se comprometieron a tomar medidas tras el primer atentado, hasta el momento no se perciben resultados concretos.

PATRULLAJE NOCTURNO

La presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, informó que el patrullaje nocturno prometido en reunión con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ya se viene ejecutando. No obstante, precisó que aún no se observa un incremento del personal policial en los turnos diurnos.