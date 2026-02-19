Chorrillos: Hombre agrede a fiscalizadora en playa Agua Dulce

Lamentable hecho se registró en la Playa Agua Dulce producto de una agresión a fiscalizadora cuando se encontraba haciendo sus labores correspondientes. La municipalidad de Chorrillos lamentó la cobarde agresión e indicó que se procederá con las acciones legales correspondientes.

Asimismo, el caso fue atendido de inmediato por la municipalidad a través del subgerente de Seguridad Ciudadana de Chorrillos, Tito Gutiérrez Pérez, quien informó que se brindó toda la atención médica necesaria a la persona agredida. En tanto, contra el agresor se interpuso la denuncia correspondiente por este cobarde hecho.

APOYO TOTAL A FISCALIZADORA

Ante lo sucedido, Gutiérrez indicó que la municipalidad ha brindado todo el apoyo requerido a la señora Marilyn Pinto tras ser agredida físicamente. “La comisaría de Chorrillos a nuestra trabajadora ya le ha dado el certificado para que pueda pasar su examen médico legal; el día de hoy estaría pasando su examen y vamos a ver qué resultado nos arroja”, indicó.

Además, subrayó que la municipalidad viene realizando labores permanentes de fiscalización con el fin de garantizar el adecuado uso de las playas y mantenerlas en óptimas condiciones de limpieza. “Nuestro personal de fiscalización junto con el personal de serenazgo todos los días hace diferentes operativos en playa para erradicar lo que es el consumo de alcohol, el comercio ambulatorio y para mantener limpia la playa (...)”, declaró el subgerente.

ACCIONES CONTRA EL AGRESOR

El agresor, identificado como Jean Carlos Hidalgo Ávalos, que era un ambulante, ha sido denunciado y capturado; sin embargo, fue puesto en libertad por no contar con antecedentes policiales. “Sí, contra la vida y la salud (la denuncia), ya ha sido denunciado, ha sido puesta el día de ayer a las cuatro de la tarde, la persona ha sido capturada el día de ayer, ha estado en la comisaría, no tiene antecedentes y ha salido libre por temas legales”, argumentó.

Por otro lado, enfatizó la ardua labor que realiza el personal de fiscalización para lograr un mayor control en las playas. Asimismo, resaltó que estas acciones forman parte de operativos recurrentes desarrollados por los fiscalizadores. “Es un problema que se presenta, que nuestros fiscalizadores y nosotros lidiamos todos los días, pero no podemos llegar a los extremos de faltar el respeto y mucho más de faltarle el respeto a una dama”, concluyó.