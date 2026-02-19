¿Cómo se elabora la banda presidencial del Perú? Detalles del exclusivo diseño en oro

José María Balcázar juramentó la noche del último martes como presidente del Congreso de la República y, en consecuencia, asumió la presidencia interina del Perú tras la censura de José Jerí. La ceremonia se realizó en el Palacio Legislativo y marca un nuevo episodio en la actual crisis política del país.

El juramento fue tomado por el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien además le colocó la banda presidencial, símbolo del mando supremo de la Nación. Esta banda fue confeccionada por Dante Grados, reconocido por elaborar este distintivo en los últimos años.

La banda presidencial es confeccionada con un trabajo minucioso y artesanal. Está elaborada con trazo francés e hilos metálicos bañados en oro, materiales traídos exclusivamente desde Europa. Su diseño requiere dedicación, precisión y paciencia, pues cada detalle forma parte del símbolo más representativo del poder Ejecutivo en el Perú.

Grados viene confeccionando bandas presidenciales desde el 2016, cuando asumió la presidencia Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, esta tradición familiar se remonta a décadas atrás, ya que su padre también elaboraba estas piezas desde el gobierno de Manuel Odría.

¿POR QUÉ LOS PRESIDENTES TIENEN VARIAS BANDAS PRESIDENCIALES?

Es importante precisar que, según explicó el propio artesano, algunos presidentes electos no cuentan con una sola banda presidencial, sino con varias. Por ejemplo, Alan García tuvo más de una durante su primer mandato, al igual que Pedro Pablo Kuczynski.

La razón principal es que este símbolo se utiliza en múltiples ceremonias oficiales, lo que incrementa el riesgo de desgaste o manchas. Debido a que su limpieza exige extremo cuidado, los mandatarios suelen alternarlas.

Además del uso frecuente en eventos oficiales, algunos presidentes optan por tener varias bandas presidenciales para conservarlas como recuerdo histórico o incluso entregarlas como obsequio protocolar, convirtiendo esta prenda en una pieza de alto valor simbólico y político dentro de la historia republicana del Perú.