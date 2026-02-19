Vendían armas y drogas por WhatsApp: cae banda “Los Morros de Chuquitanta”

Tras una exitosa intervención por parte de la Policía Nacional del Perú a través del Escuadrón Verde y el grupo Terna, se logró desmantelar y capturar a la banda “Los Morros de Chuquitanta”, que se encontraba en la Urbanización Las Brisas de Naranjal en San Martín de Porres.

La organización criminal estaba integrada por un clan familiar dedicado a cometer delitos contra la seguridad pública, principalmente por tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de armamento. Los detenidos fueron identificados como José Morales Casimiro (22), Ángel Linares Casimiro (19) y Jean Pierre Casimiro Izquierdo (21), quienes además registraban antecedentes por tráfico ilícito de drogas y robo.

Durante la intervención, la policía constató que estos delincuentes contaban con armamento de fuego y logró identificar el modo en que distribuían de manera ilegal este armamento, así como otros objetos ilícitos.

VENDÍAN POR WHATSAPP

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde del Grupo Terna, informó que, gracias a un trabajo de seguimiento e inteligencia policial especializada, se logró incautar un arma de fuego de gran calibre conocida como mini Uzi. Asimismo, se determinó que esta banda criminal se dedicaba a la comercialización ilegal de armas y drogas a través de la aplicación WhatsApp. “Aparte, esta banda criminal tendría un WhatsApp en el cual no solo comercializan este tipo de mini uzi, sino también otras armas de fuego de diferentes calibres (...)”, indicó.

Además, se identificó que no solo se dedicaban a la venta ilegal de armamento, sino que también vendían celulares y drogas. “(...) no solo de armamento, también de celulares y el tusi”, manifestó.

TENDRÍAN MÁS DELITOS

La policía presume que esta banda criminal estaría involucrada en delitos como la extorsión y el sicariato. Asimismo, destacó la efectividad del operativo, ya que permitió sacar de circulación a esta organización delictiva y evitar que continúe causando daños a la sociedad.

Por otro lado, indicó que a estos sujetos se les imputan los delitos de peligro común, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de armas, por lo que serán puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.