San Martín de Porres: Construyen corredor seguro para transportistas

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en el sector transporte, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) brindó detalles sobre la construcción de un corredor vial seguro en el sector Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. La obra comprende la rehabilitación de las avenidas El Sol de Naranjal, Los Eucaliptos, Paramonga y El Olivar.

Los trabajos de mejoramiento incluyen la instalación de iluminación y cámaras de seguridad en la zona, lo que beneficiará tanto a los transportistas como a los usuarios del servicio.

Cabe precisar que en estas vías se han registrado atentados y que forman parte de los recorridos de diversas empresas de transporte que han sido blanco de extorsiones.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, indicó que el corredor seguro tendrá una extensión de dos kilómetros, equivalente a 20 cuadras. “Es el lugar que los propios representantes de las empresas de transporte nos han señalado como el de mayor incidencia delictiva”, sostuvo.