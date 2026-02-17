Capturan en España al “hombre de los mil nombres”: había fugado de Challapalca

Vestía una polera gris, tenía el cabello canoso y se movilizaba en una silla de ruedas eléctrica. Así fue capturado en España Julio Alexander Bernales, un sujeto con un extenso prontuario criminal, conocido por las autoridades como el hombre de los mil nombres. La intervención fue confirmada por la Policía Nacional de España, que difundió imágenes del operativo a través de sus redes sociales.

Según información oficial, Bernales había fugado en 2012 del Penal de Challapalca junto a otros reclusos. Si bien fue recapturado posteriormente y cumplió condena hasta el 2021, su historial continuó marcado por hechos violentos. Ese mismo año fue atacado por sicarios en la avenida Alfredo Mendiola, quedando con movilidad reducida en las piernas, apenas un mes después de haber recuperado su libertad.

Las autoridades informaron que el detenido, de 52 años, sería presunto integrante de la banda criminal “Los Terribles del 17” y que pesaba sobre él una orden internacional de detención con fines de extradición por tenencia de explosivos. En Perú, ya había sido intervenido en octubre de 2024 con un artefacto explosivo —dinamita con detonador y mecha— cuando se desplazaba de manera sospechosa en un vehículo en Lima Norte.

SERÁ EXTRADITADO AL PERÚ

El jefe de la DIRINCRI, general Víctor Revoredo, explicó que el sujeto logró evadir a las autoridades incluso saliendo del país mediante la eliminación intencional de sus huellas dactilares para dificultar su identificación. Las autoridades peruanas y europeas esperan ahora definir en los próximos días los detalles de su proceso de extradición para que responda ante la justicia peruana.