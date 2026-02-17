Terror sobre ruedas: 11 ataques a transportistas en lo que va de febrero

El miedo se apoderó nuevamente de los usuarios del transporte público luego de un ataque a balazos contra un bus de la empresa “Los Loritos” en plena Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra. Un video grabado por un pasajero muestra los instantes posteriores al atentado: personas tendidas en el suelo, en silencio y visiblemente atemorizadas, reflejando la angustia que se vivió dentro de la unidad tras los disparos.

Este hecho fue uno de los tres ataques registrados en una sola noche. Durante la madrugada, un bus de la empresa conocida como “Los Azules” fue baleado en la zona de Collique, mientras que en el Cercado de Lima un conductor de la ruta “Duárez B” fue acribillado frente a su familia. Con estos casos, ya son 11 los atentados contra empresas de transporte público urbano en lo que va de febrero.

La violencia ha obligado a varias empresas a paralizar sus servicios. La empresa de transportes Huáscar cumple su segundo día de paralización en San Juan de Lurigancho, donde decenas de buses permanecen con los motores apagados y mensajes de protesta dirigidos al Ejecutivo. Conductores, con el rostro cubierto por seguridad, denuncian sentirse abandonados y sin resguardo policial frente al avance de la extorsión.

INESTABILIDAD POLÍTICA

El exviceministro de Seguridad Pública, Julio Corcuera, advirtió que la inestabilidad política impacta en la gobernanza y la lucha contra el crimen. Recordó que organizaciones criminales, como la que lideró alias “El Monstruo”, han tenido mayor continuidad que las autoridades. En ese contexto, cifras recientes revelan que durante el efímero gobierno de José Jerí se registraron 722 homicidios.