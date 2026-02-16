Cercado de Lima: cae ladrón que asaltaba a turistas en Centro Histórico

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó sobre la captura de David Sleider García Lachi (23), conocido con el alias de “Chino”, quien es investigado como presunto cabecilla de la banda denominada “Los Saracas del Norte”, dedicada al robo y hurto agravado bajo la modalidad de “raqueteo” en el Centro Histórico de la capital.

La intervención se realizó en el distrito del Rímac, como resultado de acciones de seguimiento e inteligencia desarrolladas tras el robo de un teléfono celular a un turista extranjero, ocurrido el pasado 30 de enero en el jirón Conde de Superunda. Según detalló la comuna, el sistema de videovigilancia permitió identificar a los presuntos implicados y al vehículo que habría sido utilizado durante el hecho, información que fue remitida a las Divisiones de Inteligencia y Robos de la Dirincri.

INCAUTAN CELULARES ROBADOS

Durante el operativo, las autoridades incautaron teléfonos celulares reportados como sustraídos, municiones sin percutar, tarjetas SIM, tarjetas bancarias y presuntas sustancias ilícitas, entre otros objetos.

De acuerdo con información oficial, el detenido registra antecedentes por delitos contra el patrimonio y tenencia ilegal de municiones. Asimismo, presenta intervenciones y denuncias previas por presuntos casos de hurto y arrebato de equipos móviles.

Las investigaciones preliminares señalan que la banda tendría como principal zona de acción las inmediaciones de la Plaza de Armas de Lima y el Damero de Pizarro, donde habrían sido afectados turistas y transeúntes.