Detienen a adolescente acusado de disparar contra conductor en Puente Piedra

Con apenas 15 años, un menor de edad fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser sindicado como presunto autor de un ataque armado contra un conductor de transporte informal en el distrito de Puente Piedra.

El hecho ocurrió el pasado 23 de enero en el kilómetro 34 de la Panamericana Norte. Según la información policial, la víctima, identificada como Jeremy Llanis Rengifo (24), recibió tres impactos de bala mientras aguardaba pasajeros a bordo de su vehículo.

Tres semanas después del atentado, agentes de la División de Homicidios de la Dirincri intervinieron al adolescente, quien —de acuerdo con las investigaciones— tendría en su poder un video registrado en su teléfono celular. Dicho material habría sido grabado en la misma fecha y hora en que se produjo el ataque.

El jefe de la División de Homicidios, coronel Morales, explicó que el análisis tecnológico del equipo permitió establecer coincidencias relevantes para la investigación. Además, indicó que el video fue visualizado en presencia del Ministerio Público como parte de las diligencias.

INVESTIGACIÓN

El menor será investigado por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En tanto, el conductor fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde logró sobrevivir pese a la gravedad de sus heridas.

La Policía informó que las indagaciones continuarán a fin de identificar a los posibles autores intelectuales del ataque, el cual estaría vinculado, preliminarmente, a una banda criminal dedicada a la extorsión.