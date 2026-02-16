Gremios moteros cuestionan prohibición de dos personas en una motocicleta

En Lima y Callao continúa vigente la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta, en el marco de la prórroga del estado de emergencia que rige hasta el 20 de febrero. La disposición fue establecida como parte de las medidas orientadas a reducir los delitos cometidos a bordo de estos vehículos.

No obstante, conductores y representantes de asociaciones de motociclistas han expresado cuestionamientos sobre la efectividad de la norma. Dany Mendoza, fundador de la comunidad motera del Perú, señaló que el periodo de aplicación ha sido suficiente para evaluar sus resultados. “Yo creo que este mes ha sido más que suficiente para ver que esta prohibición no da resultados”, afirmó.

CIFRAS

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre mayo y octubre de 2025 una parte significativa de los delitos registrados fue perpetrada utilizando motocicletas, pese a las restricciones implementadas durante ese periodo.

En esa línea, Mendoza indicó que, ante una eventual ampliación del estado de emergencia, el gremio espera que se reconsidere la prohibición. “De darse un nuevo estado de emergencia, esperamos que ya no se incluya la prohibición de dos personas en una moto”, manifestó.

Por su parte, otro grupo de motociclistas sostuvo reuniones en la Presidencia del Consejo de Ministros para plantear la flexibilización de la medida. José Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, explicó que la propuesta contempla excepciones específicas.

El próximo 20 de febrero vence el plazo del actual estado de emergencia, decretado debido a los altos índices de inseguridad. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha confirmado si la medida será ampliada.